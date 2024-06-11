T.C.MARMARİS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/17 E - 2023/383 K

Aşağıda kimliği yazılı sanık Sevda Özkalay'ın mahkememizin 19/07/2023 tarih 2023/17 esas 2023/383 sayılı kararı ile 1.120,00 TLadli para cezasıyla cezalandırılmasına dair verilen hükmün açıklanmasınıngeri bırakılmasına karar verildiği, sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince,7 gün içerisinde en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ya da Zabıt Katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle mahkememize itiraz edilebileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur.07.06.2024

MÜŞTEKİ SANIK : SEVDA ÖZKALAY, Alaettin ve Selma kızı, 27/12/1976 TURHAL doğumlu, TOKAT, TURHAL, Nurkavak mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Basın No: ILN02046755

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