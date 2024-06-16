T.C. Ankara Batı 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/55

DAVALI : HİKMET NACAR

Davacı KADRİYE NACAR tarafından aleyhinize açılan nafakanın artırımı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize çıkarılan tebligatlar yapılamamış, adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesinde, Ankara Batı 3. Aile Mahkemesinin 2021/913 Esas 2021/890 Karar sayılı kararıyla lehine 1.500,00 TL hükmedilen tedbir nafakasının aylık 10.000,00 TL ye artırılmasını talep etmiştir.

İlanen tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren HMK 127. Madde uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde HMK 129.Maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK 128.Madde uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131.maddesi gereğince; cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi tensip zaptında yer alan HMK'nın 139.maddesi uyarınca ilgili hususların tarafınıza ilanen tebliğ olunmuş sayıldığı,

Ayrıca HMK 139 ve 150 mad. uyarınca; sulh için gerekli hazırlığı da yaparak belirlenen ön inceleme günü ve saatinde hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde; yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin önel içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmanıza karar verileceği,

Duruşma Günü: 25.06.2024 günü saat: 10:25'te mahkememiz duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.