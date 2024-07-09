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Giriş Tarihi: 10.07.2024 00:00

T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/39 Esas

DAVALILAR : YUNUS KESER TC 49111834630
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız gerektiği, 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte delil listenizi sunmanız gerektiği hususu, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi veTensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02058108

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T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
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