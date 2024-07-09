T.C. ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/785E. Kemaliye 235/11 52,97m²

2023/785 Aşkar-Aşkım-Ayşe-Birol-Furkan Talha-Füraye-Haktan Sefa-Havva-Hüseyin-Kemal-Mehmet KARAMAN, Funda ŞİŞKO, Hakkı ÇEVİK, İbrahim KEMERLİ, İsa SEZGİN, Nuran KOCAKAPLAN, Ramazan SEZGİN, Semral EFE, Sevgül PALA, Suna UZUNÖZ

Davacı Maski vekili tarafından aşağıda isim ve soyismi yazılı davalılar aleyhine Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmaza güzergahı isabet eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ün 23.02.2022 tarih ve E.3020863 sayılı olur ille onaylandığ, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, MASKİ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. a)İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,b)Bu tür davalarda husumetin MASKİ aleyhine yöneltileceği,c)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Alaşehir Şubesi'ne yatırılacağı,e)Davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği,f)Davalının kendilerine bildirilecek tarih ve saatte yapılacak duruşmalara gelmedikleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur.28/06/2024MANİSAALAŞEHİR

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02058935