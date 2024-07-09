İLAN

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/618 Esas

DAVACI : ABDURRAHMAN ŞAHİN - Zırlankaya Mah. Zırlankaya Merkez Sk. No:41Serik/ ANTALYA

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

2- SERİK BELEDİYESİ Orta Mah. Kız Deresi Cad. 25 0 Antalya Serik Serik/ ANTALYA

3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi Merkez/ İSTANBUL

Dava konusu Antalya ili Serik ilçesi Zırlankaya Mahallesi 105 ada 47Parsel sayılı taşınmazın

T.M.K.'nın 713/4 maddesi gereğince, taşınmazın bulunduğu Zırlankaya mahallesi tescili istenildiğinden, taşınmazın çevresi ve Serik ilçe sınırları içerisinde ilgililerin davadan haberdar olmasının sağlanması amacıyla, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.27/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02058517