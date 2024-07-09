Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 10.07.2024 00:00

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/618 Esas
DAVACI : ABDURRAHMAN ŞAHİN - Zırlankaya Mah. Zırlankaya Merkez Sk. No:41Serik/ ANTALYA
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA
2- SERİK BELEDİYESİ Orta Mah. Kız Deresi Cad. 25 0 Antalya Serik Serik/ ANTALYA
3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi Merkez/ İSTANBUL
Dava konusu Antalya ili Serik ilçesi Zırlankaya Mahallesi 105 ada 47Parsel sayılı taşınmazın
T.M.K.'nın 713/4 maddesi gereğince, taşınmazın bulunduğu Zırlankaya mahallesi tescili istenildiğinden, taşınmazın çevresi ve Serik ilçe sınırları içerisinde ilgililerin davadan haberdar olmasının sağlanması amacıyla, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.27/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02058517

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA