BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Şarköy mahallesi 437 ada 199 ve 207 nolu ile Taylıeli mahallesi 414 ada 2 ve 3 nolu parsellerin, 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi uyarınca gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında yapıldığı anlaşılan ölçü, tersimat ve hesaplama hatalarının giderilerek aynı zamanda yüzölçümlerinin 199 nolu parselin 31658.44 m², 207 nolu parselin 79904.89 m², 2 nolu parselin 9108.30 m², 3 nolu parselin 14682.16 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41 nci maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu hususta yapılan tebligatlardan yurtdışında (ABD) ikamet eden 22525377306 TC kimlik numaralı Hanife GÜRBÜZ e ait adresin yetersiz/hatalı olması ve muhatabın gönderilen adreste oturmaması nedenleriyle Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğünün 21.03.2022 tarih, 4425723 sayılı ve 27.06.2024 tarih, 13042173 sayılı yazılarıyla ilgilisine tebligat yapılamadığı belirlenmiştir.

İlgilisinin yapılan düzeltmeye karşı, ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süresi içerisinde Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesine "Düzeltmenin Kaldırılması" için dava açma hakkının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde ise DÜZELTME kararının kesinleşeceği hususu İlanen Tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059405