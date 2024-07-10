T.C. ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2018/111

SANIKLAR: Mehmet Ali KARAKUŞ SANIK : MEHMET ALİ KARAKUŞ, Satılmış ve Hanim' dan olma, 01/01/1953 Orta doğumlu, Ankara, Mamak, Küçükkayaş mah/köy nüfusunda kayıtlı olup halen Başakşehir Mah. Erdem Bayazıt Cad. No:4D İç Kapı No:9Başakşehir / İSTANBUL adresinde ikamet eden sanık (T.C.No:17914043740 - 0535 265 27 87 nolu telefonu kullanır.) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 20/09/2023 tarihli duruşmasında verilen ara karar gereğince;

Sanık hakkında CMK.247.maddesi uyarınca işlem yapılmasına esas olmak üzere sanığın Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine başvurması için CMK.247/2-a (Çağrının bir gazete ile ilanına karar verir; yapılacak ilanlarda, on beş gün içinde gelmediği takdirde 248. nci maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca açıklar) maddesi uyarınca bir gazetede ilan yapılmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize gelmediği takdirde CMK.248. (Kaçağın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyum atanır. El koyma ve kayyım atama karar müdafiine bildirilir) maddesinde belirtilen tedbirlere hükmedileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02058982