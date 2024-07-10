T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/356 Esas 26/06/2024 Konu : İlan metni.İ L A N

Davacı , ABDULVAHAP KILIÇ ile Davalılar , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Taşan Mah. 103/129 parsel sayılı taşınmazın sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 11810.15 m² lik tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059193