T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/111 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Yıldırım Tapu Müdürlüğünde Bursa ili Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi0 Ada2745 Parsel Numaralı taşınmazda borçluya ait olan 16906/1895000 Hisse payı olarak kayıtlıdır.Adresi : Şirinevler Mahallesi, 1.Osmangazi Sokak, No:10 Yıldırım / BURSAYüzölçümü : 420m²Arsa Payı : -İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz şuyulandırma sınırları içerisindedir.1/1000 ölçekli imar planı kapsamındadırKıymeti : 5.602.852,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: İmar Mevzuatına aykırı olduğuna, Eski Eser olduğuna, Doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında olduğuna, Parsel Büyük Ova koruma alanı içerisinde olduğuna ve onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağına dair Beyanlar vardır. (Tapu Kaydı Gibidir)

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059128