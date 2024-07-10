T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/111 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/111 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Yıldırım Tapu Müdürlüğünde Bursa ili Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi0 Ada2745 Parsel Numaralı taşınmazda borçluya ait olan 16906/1895000 Hisse payı olarak kayıtlıdır.
SATIŞA KONU TAŞINMAZ TAM HİSSE OLMAYIP 18.950,00M² YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZDA BORÇLUYA AİT 1606/189500 HİSSE PAYIDIR
Adresi : Şirinevler Mahallesi, 1.Osmangazi Sokak, No:10 Yıldırım / BURSA
Yüzölçümü : 420m²
Arsa Payı : -
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz şuyulandırma sınırları içerisindedir.1/1000 ölçekli imar planı kapsamındadır
Kıymeti : 5.602.852,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İmar Mevzuatına aykırı olduğuna, Eski Eser olduğuna, Doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında olduğuna, Parsel Büyük Ova koruma alanı içerisinde olduğuna ve onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağına dair Beyanlar vardır. (Tapu Kaydı Gibidir)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059128