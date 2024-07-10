T.C. ELAZIĞ 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2016/411 Esas

Davalı: CİLER BORANLAR(ATAŞ) -Hollanda uyruklu, Rıdvan kızı, Emine Konce'den olma,23/03/1970 doğumlu, Davalı CİLER BORANLAR(ATAŞ)N'a gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamadığı anlaşılmış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Açık adresi tespit edilemeyen davalı CİLER BORANLAR (ATAŞ) aleyhine açılan boşanma davasına karşı gönderilen dava dilekçesine 12/11/2024 günü saat 09:15'de duruşmada hazır olmadığınızda, dosyanın işlemden kaldırılabileceği, yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ihtar (6100 s. H.M.K.'nun 139., 141. ve 150. md.). ve karar verileceği, Hazır olan taraflara tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına gelmesi gerektiği, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin, tahkikatın sona erdiği duruşmada yeni gün belirlenmeksizin sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin bu hususta sözlü yargılama duruşması için yeni gün belirlenmeksizin ve taraflara tebligat yapılmaksızın , yargılamanın yokluklarında sonlandırılacağının ihtarına (6100 sayılı HMK' da 28/07/2020 tarihinde 7251 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca HMK'nın 186. Ve 147/2 Maddeleri gereği) hususu ve iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.03/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059421