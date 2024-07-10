T.C. İSTANBUL 38. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

2021/345 ESAS

GAZETE İLANI

Nitelikli dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2021/345 esas sayılı dava dosyasında sanık Cevdet ÖZAĞÇE hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 09/06/2022 tarih, 2021/345 esas ve 2022/251 karar sayılı kararı ile sanık hakkında 2 yıl hapis ve 740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına yüze karşı karar verilmiş olup sanık tarafından kararın istinaf edilmesi sebebiyle dosya istinaf mahkemesine gönderildiği, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinin 08/03/2024 tarih, 2022/2563 esas ve 2024/930 karar sayılı ilamıyla gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi amacıyla dosyanın mahkememize iade edildiği, mahkememizce sanığın ifade verirken bildirdiği adresine ve UYAP sisteminde mevcut diğer adreslerine gerekçeli kararın tebliğe gönderildiği, ancak tebligatların bila döndüğünün, sanığın UYAP sisteminden MERNİS adresinin bulunmadığının,bunun üzerine mahkememizce yapılan adres araştırma müzekkerelerine bila cevap verildiği anlaşılmış olmakla, gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince mahkememizin 09/06/2022 tarih, 2021/345 Esas ve 2022/251 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLANARAK İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 09/07/2024

SANIK : CEVDET ÖZAĞAÇE, Mehmet ve Nazife oğlu, 01/10/1980 DİGOR doğumlu, KARS, DİGOR, Alem mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fikirtepe Mandıra Cad. Erler Sok. No: 21/6 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:35035793702

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