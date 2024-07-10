T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1159 Esas

İ L A N

Davacı FİGEN AYTINAS tarafından Mahkememize açılan ve görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

13289494088 T.C. Nolu, GÜLSÜM ELMAS, Hakan ve Figen'den olma 28/01/1992 d.lu GÜLSÜM ELMAS 'ın 2013 yılından beri kendisinden hiç bir şekilde haber alınamadığı, aradan geçen zaman zarfında ölü veya diri olduğuna dair hiç bir haber alınamadığı, aramalarında sonuçsuz kaldığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;

Yukarıda kimliği yazılı ve 2013 yılından bu yana gaip olduğu bildirilen GÜLSÜM ELMAS'ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların TMK.nun hükümleri gereğince işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 AY) içinde Mahkememizin 2023/1159 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02058444