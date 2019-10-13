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'ten tarihi rekor

ABD'li , Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu oldu.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 21:46
Simone Biles'ten tarihi rekor

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

Daha önce madalyalarını 23'e çıkarıp Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale eden 22 yaşındaki kadın sporcu Biles, denge aletinde birinci olarak şampiyona tarihinin en başarılı sporcusu unvanını elde etti. Günün diğer yarışması yer hareketlerinde de yarışan ABD'li cimnastikçi şampiyonluğa ulaştı ve 25. (19 altın, 3 gümüş, 3 bronz) madalyasını aldı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan ABD'li Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Simone Biles'ten tarihi rekor
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