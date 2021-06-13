Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'a Diego Costa'dan müjdeli haber! Fedakarlık yaptı...
Giriş Tarihi: 13.6.2021 09:21 Son Güncelleme: 13.6.2021 09:29

Son dakika: Beşiktaş'a 'dan müjdeli haber! Fedakarlık yaptı...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'a Diego Costa'dan müjdeli haber! Fedakarlık yaptı...

Son dakika haberi... Yeni sezonda için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta golcü transferi merak ediliyor. 'ın 'a imza atması sonrası 'yı gündemine alan Siyah-beyazlılara İspanyol forvetten güzel haber geldi. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi... Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir numaralı hedefe 'yı koymuş durumda. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, olumsuz karşılık alınca rakamı indirdi.

Tecrübeli yıldız, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü.

Ancak Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki oyuncu için belirlediği ücret 2.5 milyon Euro'dan fazlası değil. Ciddi görüşmeler yapılmasına karşın aradaki farklardan dolayı transferde henüz mesafe kat edilemedi.

Son dakika: Beşiktaş Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! İşte anlaşmanın detayları...

KUPA CANAVARI

Costa'nın kariyeri kupalarla dolu. Golcü futbolcu, ile (2), ; A.Madrid'de Avrupa Ligi, La Liga (2) ve UEFA Süper Kupa (3) şampiyonlukları yaşadı.

YALÇIN, AWAZIEM'E ONAY VERDİ

Beşiktaş, stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: Chidozie Awaziem…

Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyah-beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Genç stoper için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay alındı. Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş'a Diego Costa'dan müjdeli haber! Fedakarlık yaptı...
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