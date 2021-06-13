Son dakika: Beşiktaş'a Diego Costa'dan müjdeli haber! Fedakarlık yaptı...

Ancak Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki oyuncu için belirlediği ücret 2.5 milyon Euro'dan fazlası değil. Ciddi görüşmeler yapılmasına karşın aradaki farklardan dolayı transferde henüz mesafe kat edilemedi.

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KUPA CANAVARI

Costa'nın kariyeri kupalarla dolu. Golcü futbolcu, Chelsea ile Premier Lig (2), İngiltere Lig Kupası; A.Madrid'de Avrupa Ligi, La Liga (2) ve UEFA Süper Kupa (3) şampiyonlukları yaşadı.