Son dakika: Beşiktaş Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! İşte anlaşmanın detayları...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta uzun süredir gündemin ilk sırasını meşgul eden hoca konusu çözüme çok yakın. Sezonu iki kupayla kapatan Sergen Yalçın ile yönetim, yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.
Roma'da Türkiye-İtalya maçını izleyen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ dün Yalçın ile 3. görüşmesini gerçekleştirmek için doğrudan Çeşme'ye geçti.
Yapılan toplantıda tecrübeli hocanın özellikle Şampiyonlar Ligi'ne yönelik kadro planlaması isteklerini dile getirdiği ve taleplerinin olumlu karşılık bulduğu bildirildi.
SALI GÜNÜ İMZALIYOR
Ümraniye'deki idari konular hakkında da orta noktayı bulan ikili, yeni kontrat için söz kesti. Kocadağ-Yalçın buluşmasını taçlandıracak zirve ise salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek son detayları görüşecek. Yalçın'ın resmi sözleşmeyi bu buluşmada imzalayacağı gelen haberler arasında.
DIEGO COSTA BOMBASI!
Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir numaralı hedefe Diego Costa'yı koymuş durumda. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, olumsuz karşılık alınca rakamı indirdi.
Tecrübeli yıldız, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü.
Ancak Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki oyuncu için belirlediği ücret 2.5 milyon Euro'dan fazlası değil. Ciddi görüşmeler yapılmasına karşın aradaki farklardan dolayı transferde henüz mesafe kat edilemedi.
KUPA CANAVARI
Costa'nın kariyeri kupalarla dolu. Golcü futbolcu, Chelsea ile Premier Lig (2), İngiltere Lig Kupası; A.Madrid'de Avrupa Ligi, La Liga (2) ve UEFA Süper Kupa (3) şampiyonlukları yaşadı.
YALÇIN, AWAZIEM'E ONAY VERDİ
Beşiktaş, stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: Chidozie Awaziem…
Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyah-beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Genç stoper için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay alındı. Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.