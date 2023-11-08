2023 finali Antik Kent Hasankeyf’te yapılıyor

Düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Bu hafta sonu (11-12 Kasım Cumartesi ve Pazar günü) Batman'ımızın incisi Hasankeyf ilçemizde, Türkiye'deki önemli su sporlarından olan Su Jeti, Flayboard ve Motosurf şampiyonlukların finalini gerçekleştireceğiz" dedi. Vali Canalp, Hasankeyf'in kültürel özellikleriyle, kültür turizmi ile ön plana çıkmış bir ilçe olduğunu belirterek, "Baraj gölünün dolmasıyla birlikte ilçede turizmi eski haline kavuşturmak için bir taraftan mevcut zenginlikleri turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da ilçenin turizmine yeni zenginlikler katmak için projeler hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede; hafta sonu yapacağımız bu spor etkinliğiyle beraber Hasankeyf ilçemize, kültür turizminin yanı sıra yeni boyutları da eklemek istiyoruz. Eklemek istediğimiz bu yeni boyutlardan bir tanesi de Hasankeyf'i su sporları açısından Türkiye'de önemli bir merkez haline getirebilme projesidir. Bu çerçevede nasıl ki, hafta sonu bu şampiyonlukların finallerini yapıyorsak, mart ayı içerisinde de ekstrem sporlarının şampiyonasını gene Hasankeyf ilçemizde yapacağız. Bu şekilde Hasankeyf'te su sporlarıyla ilgili şampiyonlukları yaparken aynı zamanda Hasankeyf ilçemize de kurumsal bir alt yapı vermemiz gerekiyor. Bu altyapıyı da verebilmek için de Hasankeyf ilçemizde şu anda su sporları merkezimizin İl Özel İdaresi üzerinden projesinin ihale ettik. Özel bir firma hali hazırda Hasankeyf su sporları merkezinin projesini hazırlıyor. Bu proje bittiği zaman arkasından da su sporları merkezinin uygulamasını da gerekli inşa faaliyetlerini de bitirdiğimiz zaman Hasankeyf ilçemizde bundan sonra Türkiye'de su sporlarıyla ilgili pek çok şampiyonluğun yapılabileceği bir merkez, bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu.

HASANKEYF ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON HALİNE GELECEK

Su ve ekstrem spor dalları için Hasankeyf'in önemli bir destinasyon haline geleceğini kaydeden Vali Canalp, "Kültür, tarih ve doğa turizmi için Hasankeyf'i tercih eden ziyaretçilere, şimdi spor turizmi kapsamında ekstrem ve macera tutkunları da eklenecek. Tarihiyle yabancı turistleri kendine hayran bırakan Hasankeyf, oluşturulacak su spor altyapısı ile tercih edilen destinasyonlar arasına girecek. Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın finalini Kocaeli ve İstanbul'dan sonra Batman Hasayankeyf'te organize edeceğiz. Şampiyonada Open, Stock Pro1, Stock Pro2, Gençler, Kadınlar, Drag, Flyboard ve Motosurf yarışları yapılacak. Türkiye'nin su sporları alanında öne çıkan illeri başta Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'dan üst düzey 30 sporcu Batman'a gelecek. Jet yarışlarının yanı sıra dünya genelinde ekstrem sporlar alanında ilgiyle takip edilen flyboard ve jetsurf yarışları da Hasankeyf'te izleyenlerle buluşacak." dedi.