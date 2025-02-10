Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, Galatasaray karşılaşmasında yaşananların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Durak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"GELDİĞİMİZ NOKTADA GİRDİĞİMİZ GİRDAP İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GELDİ"

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim.

Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm."