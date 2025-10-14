Başkan Erdoğan Türkiye-Gürcistan maçını statta takip ediyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.

Başkan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.



Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik ediyor.