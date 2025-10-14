Haberler Spor Haberleri Başkan Erdoğan Türkiye-Gürcistan maçını statta takip ediyor
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'ndaki bu önemli maçta taraftarlar stadı doldururken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.

Başkan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ

Türkiye'yi 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mutluluğu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

