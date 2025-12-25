1. Lig’de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
27 Aralık Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen
19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
28 Aralık Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir
13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran
29 Aralık Pazartesi:
14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar