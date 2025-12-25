Haberler Spor Haberleri 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:53

1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA
1. Lig’de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

27 Aralık Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

28 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir

13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran

29 Aralık Pazartesi:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar

ARKADAŞINA GÖNDER
1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz