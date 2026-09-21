Basketbola olan tutkusu ve ilgisiyle bilinen Başkan Erdoğan, milli oyuncu Cedi Osman ile sohbeti sırasında dostane bir maç davetinde bulunarak "transfer" esprisi yaptı.

Başkan Erdoğan ile Cedi Osman arasında samimi diyalog: "Seni bizim takıma alırız"

Karşılıklı takımları kurma önerisi getiren Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Başkan Vekili Ömer Onan'a atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ömer Onan'ı da bazen karşıya veriyoruz."

Başkan Erdoğan ve Cedi Osman arasındaki bu renkli diyaloğun ardından görüşme samimi bir havada sona erdi.

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