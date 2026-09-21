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Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:47

Başkan Erdoğan ile Cedi Osman arasında samimi diyalog: "Seni bizim takıma alırız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Türkevi’nde gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da eşlik ettiği kabul, neşeli anlara sahne oldu.

Başkan Erdoğan ile Cedi Osman arasında samimi diyalog: Seni bizim takıma alırız
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Basketbola olan tutkusu ve ilgisiyle bilinen Başkan Erdoğan, milli oyuncu Cedi Osman ile sohbeti sırasında dostane bir maç davetinde bulunarak "transfer" esprisi yaptı.

Başkan Erdoğan ile Cedi Osman arasında samimi diyalog: "Seni bizim takıma alırız"

Karşılıklı takımları kurma önerisi getiren Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Başkan Vekili Ömer Onan'a atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ömer Onan'ı da bazen karşıya veriyoruz."

Başkan Erdoğan ve Cedi Osman arasındaki bu renkli diyaloğun ardından görüşme samimi bir havada sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( #NEW YORK #TBF #HİDAYET TÜRKOĞLU #CEDİ OSMAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Başkan Erdoğan ile Cedi Osman arasında samimi diyalog: "Seni bizim takıma alırız"
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