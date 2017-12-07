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Cavaliers seriyi 13 maça çıkardı

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 11:05 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 11:06
Cavaliers seriyi 13 maça çıkardı

Sezonun formda ekibi , üst üste 13'üncü galibiyetini 'i 6 sayı farkla yenerek aldı. DeMarcus Cousins'in 40 sayı ve 22 ribauntla yıldızlaştığı maçta , 'ı 123-114 mağlup etti. Golden State Warriors'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'nin yokluğunda triple-double yapan , takımını deplasmanında galibiyete taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , konuk ettiği 'i 101-95 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça taşıdı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sezona iyi başlamamasına rağmen sonradan form tutan Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'i son periyottaki etkili oyununun yardımıyla 101-95 yendi.

Üst üste 13'üncü kez sahadan galip ayrılan Cavaliers'ta all-star LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "triple-double"a çok yaklaştı. 18 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 17, Kyle Korver ise 15 sayı kaydetti.

Bu sezon 17'nci mağlubiyetini alan Kings'te Zach Randolph 18 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Buddy Hield 17, Frank Mason 15 sayı ile mücadele etti.

COUSINS, PELICANS'I TAŞIDI

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde , sezonun 13'üncü galibiyetini, 'ı 123-114'lük skorla geçerek aldı.

Pelicans'ta DeMarcus Cousins 40 sayı, 22 ribaunt, 4 asist ve 4 blokluk performansıyla yıldızlaştı. Jrue Holiday 27 sayı ve 7 asist, 8 dakika süre alan milli basketbolcu ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Nuggets'ta Gary Harris 24, Emmanuel Mudiay 17, Jamal Murray ve Will Barton 15'er sayı, Trey Lyles ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.

DURANT TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu 'i 101-87 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sezonun 20'nci galibiyetini elde eden Warriors'ta , sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'nin yokluğunda 35 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Klay Thompson 22, Nick Young 10 sayı ile skora destek verdi.

Sezonun 14'üncü mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 24 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Nicolas Batum 15 sayı, 14 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

ERSAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , uzatmaya giden mücadelenin ardından konuk ettiği 'ı 110-106 yendi.

Magic'te Aaron Gordon 24 sayı ve 15 ribaunt, Nikola Vucevic 22 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaparken, Evan Fournier ise 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sezon sadece 5 galibiyeti bulunan Hawks'ta Dennis Schroder 26 sayı ve 7 asist, Taurean Prince 19 sayı ve 6 ribaunt, 27 dakika süre alan ise 9 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 101-95

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 98-96

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 110-106

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 97-90

Knicks-Memphis Grizzlies: 99-88

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 87-101

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-100

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 123-114

San Antonio Spurs-Miami Heat: 117-105

Clippers-Minnesota Timberwolves: 107-113

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Cavaliers seriyi 13 maça çıkardı
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