Cavaliers seriyi 13 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Sacramento Kings'i 101-95 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça taşıdı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sezona iyi başlamamasına rağmen sonradan form tutan Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'i son periyottaki etkili oyununun yardımıyla 101-95 yendi.

Üst üste 13'üncü kez sahadan galip ayrılan Cavaliers'ta all-star LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "triple-double"a çok yaklaştı. Kevin Love 18 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 17, Kyle Korver ise 15 sayı kaydetti.

Bu sezon 17'nci mağlubiyetini alan Kings'te Zach Randolph 18 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Buddy Hield 17, Frank Mason 15 sayı ile mücadele etti.

COUSINS, PELICANS'I TAŞIDI

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde New Orleans Pelicans, sezonun 13'üncü galibiyetini, Denver Nuggets'ı 123-114'lük skorla geçerek aldı.

Pelicans'ta DeMarcus Cousins 40 sayı, 22 ribaunt, 4 asist ve 4 blokluk performansıyla yıldızlaştı. Jrue Holiday 27 sayı ve 7 asist, 8 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Nuggets'ta Gary Harris 24, Emmanuel Mudiay 17, Jamal Murray ve Will Barton 15'er sayı, Trey Lyles ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.

DURANT TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu Charlotte Hornets'i 101-87 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sezonun 20'nci galibiyetini elde eden Warriors'ta Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Stephen Curry'nin yokluğunda 35 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Klay Thompson 22, Nick Young 10 sayı ile skora destek verdi.

Sezonun 14'üncü mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 24 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Nicolas Batum 15 sayı, Dwight Howard 14 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

ERSAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Orlando Magic, uzatmaya giden mücadelenin ardından konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 110-106 yendi.

Magic'te Aaron Gordon 24 sayı ve 15 ribaunt, Nikola Vucevic 22 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaparken, Evan Fournier ise 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sezon sadece 5 galibiyeti bulunan Hawks'ta Dennis Schroder 26 sayı ve 7 asist, Taurean Prince 19 sayı ve 6 ribaunt, 27 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 9 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 101-95

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 98-96

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 110-106

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 97-90

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 99-88

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 87-101

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-100

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 123-114

San Antonio Spurs-Miami Heat: 117-105

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 107-113