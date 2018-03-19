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Cedi Osmanlı Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue görevinden ayrıldı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue sağlık sorunları sebebiyle başantrenörlük görevinden ayrıldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 19:15
Cedi Osmanlı Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue görevinden ayrıldı
- Son 3 NBA finalinde de boy gösteren Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Tronn Lue, sağlık sorunlarını gereçke göstererek başantrenörlük görevini bıraktığını açıkladı.

Lue, Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Göğüs kafesimdeki ağrı başta olmak üzere yıl boyunca bazı rahatsızlıklar yaşadım. Tahlillere rağmen kesin sebebin ne olduğu anlaşılamadı. Doktorlarla yaptığım görüşmeler sonucu hem sağlığım hem de takım için en doğrusunun, başantrenörlükten çekilmem olduğuna karar verdim." ifadelerine yer verdi.

Son 3 NBA finalinde de boy gösteren Cavaliers'ın, 2016'da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamasında büyük payı olan Lue, Cavaliers'ın büyük hissedarı Dan Gilbert, genel menajer Koby Altman ve sağlık ekibine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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Cedi Osmanlı Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue görevinden ayrıldı
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