THY Avrupa Ligi play-off'ları için 7 takım belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçları tamamlandı.

Play-off'a çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibi ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakadan 80-63 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı ve play-off'larda saha avantajını elde etmeyi garantiledi.

Bu sezon kötü bir performans sergileyen ve ligde son sırada yer alan Anadolu Efes, 28. hafta maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-82 yenildi.

THY Avrupa Ligi'nde play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu. Lider CSKA Moskova ile ikinci Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Khimki ve Zalgiris, play-off'larda yer alma hakkı elde eden takımlar olmayı başardı.

Ligde 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonia, play-off'larda mücadele edecek son takım olmaya yakın. Takipçisi Maccabi FOX'un 2 galibiyet önünde bulunan İspanyol ekibi, kalan iki haftada bir galibiyet elde etmesi ya da İsrail temsilcisinin bir maç kaybetmesi durumunda play-off'a kalacak. Baskonia ile Maccabi FOX, 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız MTS-Fenerbahçe Doğuş: 63-80

Maccabi FOX-Panathinaikos Superfoods: 75-76

Real Madrid-Zalgiris: 88-81

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Valencia: 89-93

Khimki-CSKA Moskova: 73-90

Brose Bamberg-Unicaja Malaga: 93-88

Olympiakos-Anadolu Efes: 89-82

Barcelona Lassa-Baskonia: 73-86

PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1. CSKA Moskova 28 23 5 2510 2211 299 51 2. Fenerbahçe Doğuş 28 20 8 2225 2061 164 48 3. Olympiakos 28 19 9 2114 2096 18 47 4. Real Madrid 28 17 11 2388 2210 178 45 5. Panathinaikos Superfoods 28 17 11 2172 2148 24 45 6. Khimki 28 16 12 2192 2193 -1 44 7. Zalgiris 28 16 12 2252 2236 16 44 8. Baskonia 28 15 13 2325 2220 105 43 9. Maccabi FOX 28 13 15 2284 2360 -76 41 10. Brose Bamberg 28 11 17 2145 2257 -112 39 11. Kızılyıldız MTS 28 11 17 2173 2341 -168 39 12. Valencia 28 11 17 2193 2261 -68 39 13. Unicaja Malaga 28 11 17 2190 2278 -88 39 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 28 9 19 2237 2365 -128 37 15. Barcelona Lassa 28 9 19 2263 2239 24 37 16. Anadolu Efes 28 6 22 2157 2344 -187 34