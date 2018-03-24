THY Avrupa Ligi play-off'ları için 7 takım belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçları tamamlandı.
Play-off'a çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibi ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakadan 80-63 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı ve play-off'larda saha avantajını elde etmeyi garantiledi.
Bu sezon kötü bir performans sergileyen ve ligde son sırada yer alan Anadolu Efes, 28. hafta maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-82 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nde play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu. Lider CSKA Moskova ile ikinci Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Khimki ve Zalgiris, play-off'larda yer alma hakkı elde eden takımlar olmayı başardı.
Ligde 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonia, play-off'larda mücadele edecek son takım olmaya yakın. Takipçisi Maccabi FOX'un 2 galibiyet önünde bulunan İspanyol ekibi, kalan iki haftada bir galibiyet elde etmesi ya da İsrail temsilcisinin bir maç kaybetmesi durumunda play-off'a kalacak. Baskonia ile Maccabi FOX, 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
SONUÇLAR
THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Kızılyıldız MTS-Fenerbahçe Doğuş: 63-80
Maccabi FOX-Panathinaikos Superfoods: 75-76
Real Madrid-Zalgiris: 88-81
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Valencia: 89-93
Khimki-CSKA Moskova: 73-90
Brose Bamberg-Unicaja Malaga: 93-88
Olympiakos-Anadolu Efes: 89-82
Barcelona Lassa-Baskonia: 73-86
PUAN DURUMU
THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. CSKA Moskova
|28
|23
|5
|2510
|2211
|299
|51
|2. Fenerbahçe Doğuş
|28
|20
|8
|2225
|2061
|164
|48
|3. Olympiakos
|28
|19
|9
|2114
|2096
|18
|47
|4. Real Madrid
|28
|17
|11
|2388
|2210
|178
|45
|5. Panathinaikos Superfoods
|28
|17
|11
|2172
|2148
|24
|45
|6. Khimki
|28
|16
|12
|2192
|2193
|-1
|44
|7. Zalgiris
|28
|16
|12
|2252
|2236
|16
|44
|8. Baskonia
|28
|15
|13
|2325
|2220
|105
|43
|9. Maccabi FOX
|28
|13
|15
|2284
|2360
|-76
|41
|10. Brose Bamberg
|28
|11
|17
|2145
|2257
|-112
|39
|11. Kızılyıldız MTS
|28
|11
|17
|2173
|2341
|-168
|39
|12. Valencia
|28
|11
|17
|2193
|2261
|-68
|39
|13. Unicaja Malaga
|28
|11
|17
|2190
|2278
|-88
|39
|14. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|28
|9
|19
|2237
|2365
|-128
|37
|15. Barcelona Lassa
|28
|9
|19
|2263
|2239
|24
|37
|16. Anadolu Efes
|28
|6
|22
|2157
|2344
|-187
|34