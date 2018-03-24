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THY Avrupa Ligi play-off'ları için 7 takım belli oldu

Ligde 28. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 80-63 yenen , normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı ve play-off'larda saha avantajını elde etmeyi garantiledi. 28. hafta maçları sonucunda play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 11:07
THY Avrupa Ligi play-off'ları için 7 takım belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçları tamamlandı.

Play-off'a çıkmayı daha önce garantileyen , Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibi ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakadan 80-63 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı ve play-off'larda saha avantajını elde etmeyi garantiledi.

Bu sezon kötü bir performans sergileyen ve ligde son sırada yer alan , 28. hafta maçında deplasmanda Yunanistan'ın takımına 89-82 yenildi.

THY Avrupa Ligi'nde play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu. Lider CSKA ile ikinci Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Olympiakos, , , Khimki ve Zalgiris, play-off'larda yer alma hakkı elde eden takımlar olmayı başardı.

Ligde 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonia, play-off'larda mücadele edecek son takım olmaya yakın. Takipçisi Maccabi FOX'un 2 galibiyet önünde bulunan İspanyol ekibi, kalan iki haftada bir galibiyet elde etmesi ya da İsrail temsilcisinin bir maç kaybetmesi durumunda play-off'a kalacak. Baskonia ile Maccabi FOX, 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız MTS-Fenerbahçe Doğuş: 63-80

Maccabi FOX-Panathinaikos Superfoods: 75-76

Real Madrid-Zalgiris: 88-81

AX Milan-Valencia: 89-93

Khimki-CSKA Moskova: 73-90

Brose Bamberg-: 93-88

Olympiakos-Anadolu Efes: 89-82

Lassa-Baskonia: 73-86

PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMAYAv.P
1. CSKA Moskova282352510221129951
2. Fenerbahçe Doğuş282082225206116448
3. Olympiakos28199211420961847
4. Real Madrid2817112388221017845
5. Panathinaikos Superfoods281711217221482445
6. Khimki28161221922193-144
7. Zalgiris281612225222361644
8. Baskonia2815132325222010543
9. Maccabi FOX28131522842360-7641
10. Brose Bamberg28111721452257-11239
11. Kızılyıldız MTS28111721732341-16839
12. Valencia28111721932261-6839
13. Unicaja Malaga28111721902278-8839
14. AX Armani Exchange Olimpia Milan2891922372365-12837
15. Barcelona Lassa28919226322392437
16. Anadolu Efes2862221572344-18734

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THY Avrupa Ligi play-off'ları için 7 takım belli oldu
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