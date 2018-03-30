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, 'nde 2. sırayı garantiledi

'nde bu akşam oynanan karşılaşmada; 'un yakın takipçisi Olympiakos deplasmanda İspanyol temsilcisi 'ya 73-64 mağlup oldu ve sarı lacivertliler normal sezonunun bitimine bir maç kala ligi 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 22:08
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde 2. sırayı garantiledi

Erkek Basketbol Takımı, 'nde son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 29. haftada dün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 mağlup ederek 21 galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe Doğuş'un ikincilik için yarıştığı Yunanistan'ın Olympiakos takımı, deplasmanda İspanya'nın takımına 87-85 mağlup oldu. Bu skorla Olympiakos 19 galibiyette kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turunda normal sezonu 7. sırada bitiren takımla eşleşecek.

Ligde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, normal sezonu lider bitirmeyi daha önce garantilemişti.

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Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde 2. sırayı garantiledi
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