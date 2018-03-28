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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

Bir dönem ve 'ta oynayan ve geçen sezon Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki , 'ndan aylardır ayrılamıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 16:42
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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor
Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki , çok sevdiği yaşantısına devam etti. Başta ve olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, geçen sezon 'nın Nilüfer takımındayken rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaç tedavisine başladı.

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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor
Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

Ancak iddiaya göre Şanlı, ilaçlarını düzenli kullanmadı. Şanlı, ABD'ye gitmek için 'na geldi. Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Şanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor
Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

Burada bir süre kalan genç cuya Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, 2 ay önce pasaportunu alarak yine 'na geldi. Atatürk Havalimanı'nı evi gibi kullanan Şanlı hergün ABD uçuşlarını takip ediyor.

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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor
Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başlayan Şanlı, bankların üzerinde uyuyor. Şanlı'nın yemek ihtiyaçlarını ise havalimanı personeli karşılıyor.

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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor
Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

Şanlı'nın havalimanı personeline "Ben ABD'ye gitmek istiyorum. San Francisco'da oynamak istiyorum. Beni ne olur oraya gönderin' dediği öğrenildi.

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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor
Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

2013 yılında 3 sezon boyunca altyapısında oynayan 1995 doğumlu daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

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Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor
Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

Sakarya'da düzenlenen ve 'nin 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.

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