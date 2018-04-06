Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Eurocup'ta normal sezon MVP’si Wilbekin oldu

'ta normal sezon ’si Wilbekin oldu

'nın yıldız basketbolcusu , normal sezonun en değerli oyuncusu () seçildi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 14:52
Eurocup'ta normal sezon MVP’si Wilbekin oldu

'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile normal sezonun 'si belli oldu. 'nın finale çıkmasında büyük rol oynayan yıldız basketbolcu , normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Eurocup'ta Daçka ile 16 müsabakaya çıkan Wilbekin, 31 dakika ortalamayla oynayarak 18.9 sayı, 5.1 asist, 2.6 ribaund ve 1.6 top çalmalık performans sergiledi.

25 yaşındaki basketbolcu, FC ile oynanan yarı final rövanş maçında attığı 41 sayıyla Eurocup tarihinde yarı finalde en çok sayı bulan oyuncu olmuştu.

2016 yılında da 'ın Amerikalı oyuncusu Errick McCollum, bu ödüle layık olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Eurocup'ta normal sezon MVP’si Wilbekin oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN