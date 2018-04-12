Panathinaikos, Euroleague'den çekildi!

Yunan ekibi Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos flaş bir açıklamada bulundu ve Euroleague'den çekildiklerini duyurdu!

Hakkında çeşitli soruşturmalar bulunan ve Fenerbahçe Doğuş'la olan eşleşmelerde Türklere küfürler savuran Giannakopoulos, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Euroleague yönetimini 'mafya' olarak nitelendirdi ve Panathinaikos'un FIBA organizasyonlarına döneceğini söyledi.

Pana yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken Yunan ekibinin Real Madrid'le oynanacak çeyrek final maçlarına çıkması ve kararın gelecek sezonu kapsaması bekleniyor.