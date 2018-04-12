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, 'den çekildi!

'in iddialı ekiplerinden 'ta başkan, turnuvadan çekildiklerini açıkladı!

Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:31
Panathinaikos, Euroleague'den çekildi!

Yunan ekibi 'ta Başkan flaş bir açıklamada bulundu ve 'den çekildiklerini duyurdu!

Hakkında çeşitli soruşturmalar bulunan ve Fenerbahçe Doğuş'la olan eşleşmelerde Türklere küfürler savuran Giannakopoulos, 'dan yaptığı paylaşımda Euroleague yönetimini 'mafya' olarak nitelendirdi ve 'un FIBA organizasyonlarına döneceğini söyledi.

Pana yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken Yunan ekibinin 'le oynanacak çeyrek final maçlarına çıkması ve kararın gelecek sezonu kapsaması bekleniyor.

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Panathinaikos, Euroleague'den çekildi!
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