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En fazla seyredilen 4 takımdan biri

, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonda iç saha maçlarına en fazla taraftar çeken 4 ekipten biri oldu. Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçlarını ortalama 10 bin 806 taraftar önünde oynadı. Normal sezonda evinde en fazla seyirci çeken ekip 13 bin 565 kişiyle Zalgiris olurken, Litvanya temsilcisini ve Baskonia takip etti. Avrupa Ligi'nde en az seyredilen ekip ise 3 bin 900 taraftar ortalamasıyla oldu. THY Avrupa Ligi'nde normal sezon ve play-off'ları toplam 2 milyon 200 bin 391 biletli seyirci izledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 11:23
En fazla seyredilen 4 takımdan biri Fenerbahçe Doğuş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde adını bir kez daha 'e yazdıran , sezonunda evinde en fazla seyredilen 4 takımından biri oldu.

Avrupa Ligi'nde 4. kez üst üste Dörtlü Final oynamaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibin taraftarının desteği, yine dikkati çekti.

Sahasında bu sezon yaptığı 17 maçın birçoğunu kapalı gişe oynayan Fenerbahçe Doğuş, 16 takımlı ligde en fazla izlenen 4. ekip olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, Fenerbahçe Doğuş, yaklaşık 13 bin kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ortalama 10 bin 806 taraftara oynadı.

Ataşehir'deki salonda Avrupa Ligi'nde, sarı-lacivertlileri toplam 183 bin 702 biletli taraftar izledi. Söz konusu 17 maçın 16'sını ise sarı-lacivertli takımı desteklemek için 10 bini aşkın seyirci tribünde yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon en fazla play-off çeyrek final serisinde oynanan Baskonia maçına ilgi gösterdi. Fenerbahçe Doğuş, serinin ikinci maçında 95-89 yendiği İspanyol rakibini, 12 bin 987 taraftarın önünde konuk etti.

Fenerbahçeli taraftarların en az ilgi gösterdiği maç ise Alman temsilcisi 'le oynanan karşılaşma oldu. Sadece bu maçta 10 bin seyircinin altına düşen sarı-lacivertlileri, 9 bin 812 taraftar izledi.

ZİRVEDE ZALGIRIS VAR

Tarihi bir sezon geçirerek adını Dörtlü Final'e yazdıran Zalgiris'in başarısında başrolü taraftarı oynadı.

Litvanya temsilcisi, sezonun salona en fazla seyirci çeken ekibi oldu.

Maçlarını 'da oynayan Zalgiris, sahasında oynadığı 17 müsabakayı toplam 230 bin 608 taraftar izledi. Basketbolun çok sevildiği ülkede, yaklaşık 15 bin kapasiteli Zalgirio Arena'da bu sezon ortalama 13 bin 565 taraftar takımını destekledi.

Zalgiris'i, Yunan temsilcisi ekibi takip etti. Yunan ekibi iç sahada ortalama 13 bin 5 seyirci sayısıyla 2. sırada yer buldu.

Zalgiris ve Panathinaikos Superfoods'un ardından en fazla izlenen ekip ise 11 bin 348 ortalamayla İspanyol temsilcisi Baskonia oldu.

Öte yandan geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Baskonia, Zalgiris, Panathinaikos Superfoods, Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX ve , 10 binin üzerinde seyirci ortalaması tutturdu.

EN AZ ANADOLU EFES İZLENDİ

Avrupa Ligi'nde 16 takım arasında taraftarından en az ilgiyi gördü.

Anadolu Efes'i, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçta ortalama sadece 3 bin 900 taraftar izledi.

EN FAZLA TARAFTAR PANATHINAIKOS-REAL MADRİD MAÇINDA

Play-off çeyrek final ikinci maçında oynanan Panathinaikos Superfoods-Real Madrid karşılaşması, bu sezonun en fazla izlenen müsabakası olarak ön plana çıktı.

Atina'da Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 18 bin 243 basketbolsever izledi.

EN AZ İLGİ ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇINA

Anadolu Efes ile arasında İstanbul'da oynanan maç, sezonun en az ilgi gösterilen karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

Normal sezonun 29. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sadece bin 920 takip etti.

NORMAL SEZONU 2 MİLYON 200 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde normal sezon ve play-off'ları 2 milyon 200 bin 391 biletli taraftar seyretti.

Normal sezon ve play-off'ta oynanan 256 maçta, ortalama 8 bin 201 seyirci bulundu.

TARAFTAR SAYILARI

THY Avrupa Ligi'nden takımların iç saha maçlarındaki taraftar sayıları şöyle:

TakımToplam seyircisi sayısıOrtalama seyirci sayısı
1- Zalgiris230 bin 608 (17 maç)13 bin 565
2- Panathinaikos Superfoods221 bin 085 (17 maç)13 bin 5
3- Baskonia192 bin 919 (17 maç)11 bin 348
4- Fenerbahçe Doğuş183 bin 702 (17 maç)10 bin 806
5- Maccabi FOX160 bin 968 (15 maç)10 bin 731
6- Real Madrid170 bin 516 (17 maç)10 bin 30
7- Olympiakos151 bin 516 (17 maç)8 bin 912
8- CSKA Moskova132 bin 564 (17 maç)7 bin 798
9- EA7 Emporio Armani112 bin 84 (15 maç)7 bin 472
10- Unicaja Malaga109 bin 440 (15 maç)7 bin 296
11- Valencia101 bin 298 (15 maç)6 bin 753
12- Kızılyıldız MTS94 bin 151 (15 maç)6 bin 277
13- Brose Baskets92 bin 867 (15 maç)6 bin 191
14- Khimki102 bin 367 (17 maç)6 bin 21
15- Barcelona Lassa85 bin 811 (15 maç)5 bin 721
16- Anadolu Efes58 bin 495 (15 maç)3 bin 900

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En fazla seyredilen 4 takımdan biri Fenerbahçe Doğuş
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