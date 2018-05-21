Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyon oldu.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 80 - 85 REAL MADRID (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Doğuş 17-21 Real Madrid (1. Periyot Sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 40 - 38 Real Madrid (İlk yarı sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 55 - 63 Real Madrid (3. periyot sonucu)

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, potaya giderek bulduğu sayılarla 5. dakikada 11-6 öne geçti. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında Rodriguez'in 3 sayılık basketleriyle skor üreten Real Madrid, 9. dakikada 18-15 öne geçti. İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 21-17 öne tamamladı.

İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle giren Real Madrid, farkı 11. dakika içinde 8'e (25-17) çıkarınca Fenerbahçe Doğuş mola almak zorunda kaldı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla ve Melli'nin skorer oyunuyla Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı 1'e indirdi: 29-28. Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle devrenin sonunda öne geçen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf yine Real Madrid oldu. Periyoda 7-0'lık seriyle giren İspanyol temsilcisi, 22. dakikada skoru 45-40 yaptı. Causeur'la etkili olan Real Madrid, çeyreğin sonunda farkı 8 sayıya çıkararak final periyoduna 63-55 önde girdi.

Final periyoduna hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Real Madrid, 34. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 71-61. Müsabakanın 36. dakikasında farkı 11 sayıya (74-63) taşıyan İspanyol ekibi, karşısında Melli'nin performansıyla ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş, bitime 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 74-69. Son 1 dakika 4 saniyeye 81-78 geride giren Fenerbahçe Doğuş, pes etmedi ve son 22 saniyeye girilirken Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı 3'e çekti: 81-78. Taktik faullerde hata yapmayan Real Madrid, sahadan 85-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)

Real Madrid: Campazzo, Causeur 17, Doncic 15, Reyes 6, Ayon 4, Randolph 3, Fernandez 5, Carroll 9, Tavares 8, Llull 5, Thompkins 10, Taylor 3

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 14, Guduric, Kalinic 7, Vesely 3, Ahmet Düverioğlu 8, Melli 28, Sloukas 7, Ali Muhammed 7, Datome 6, Nunnaly

Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.28 Vesely, 39.48 Datome (Fenerbahçe Doğuş), 37.19 LLull, 39.22 Doncic (Real Madrid)