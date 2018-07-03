Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dış transferde ikinci imzayı Demir İnşaat Büyükçekmece'den uzun forvet İlkan Karaman'a attırdı.

Kariyerinde 2011-2012 sezonunda Karşıyaka forması giyen, 28 yaşında ve 2.08 boyunda olan oyuncu, 6 yıl sonra yuvaya döndü. Daha önce TOFAŞ, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen İlkan, Karşıyaka'ya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Taraftarla buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sakatlıksız ve başarılı bir sezon geçiririz" dedi.