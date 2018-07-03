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, 'ı transfer etti

ekibi , 28 yaşındaki oyuncu 'ı renklerine bağladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 20:42
Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'ı transfer etti

ekiplerinden , dış transferde ikinci imzayı Demir İnşaat Büyükçekmece'den uzun forvet 'a attırdı.

Kariyerinde 2011-2012 sezonunda Karşıyaka forması giyen, 28 yaşında ve 2.08 boyunda olan oyuncu, 6 yıl sonra yuvaya döndü. Daha önce TOFAŞ, ve formaları da giyen İlkan, Karşıyaka'ya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Taraftarla buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sakatlıksız ve başarılı bir sezon geçiririz" dedi.

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Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'ı transfer etti
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