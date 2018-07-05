ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kura çekimi sonucu turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu.

ULEB Avrupa Kupası'nda 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Galatasaray, Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa)

B Grubu: TOFAŞ, Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya)

C Grubu: Türk Telekom, Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa)

D Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ)

- KUPA FORMATI

ULEB Avrupa Kupası 2018-2019 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alan takımlar, Top 16 turuna yükselecek. Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.