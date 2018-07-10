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Wilbekin, 'ta

İsrail ekibi , 'dan skorer basketbolcu Wilbekin'i transfer etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 11:27
Wilbekin, Maccabi FOX'ta

İsrail ekibi , 'nın skorer basketbolcusu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı.

İsrail kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Wilbekin ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu yıl Türkiye Milli Takımı adına da görev yapmaya başlayan ABD'li basketbolcu, 2015'ten bu yana Darüşşafaka forması giyiyordu.

Darüşşafaka ile geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezon ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Wilbekin, maç başına 19,7 sayı, 4,8 asist, 1,6 top çalma ortalamaları tutturdu.

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Wilbekin, Maccabi FOX'ta
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