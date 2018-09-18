12 Dev Adam firesiz

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya'yı 86-77 yendi. İlk yarıyı 41-38 önde kapatan 12 Dev Adam
, üçüncü çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarıyla 27. dakikada 8 sayılık farkı yakaladı (60-52).
Final periyoduna da 67-59 önde giren Milliler, karşılaşmadan 86-77'lik skorla galip ayrılarak gruptaki ikinci maçını da kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
'nu telefonla arayarak tebrik etti. SLOVENYA-TÜRKİYE: 77-86 SALON:
Stozice Arena 1.PERİYOT:
20-22 2.PERİYOT:
18-19 (38-41) 3.PERİYOT:
21-26 (59-67) 4.PERİYOT:
18-19 SLOVENYA:
Randolph 24, Rebec 5, Rupnik 1, Muric 2, Mesicek 14, Lapornik 10, Vidmar 8, Zagorac, Mahkovic, Cancar 10, Cebasek 3, Macura TÜRKİYE:
Wilbekin 22, Doğuş, Cedi 19, Metin, Ersan 14, Semih 2, Melih 3, Ege, Sertaç 2, Furkan 24 HAKEMLER:
M.Mazzoni (İtalya), M.Cmikiewicz (Polonya), M. Horozov (Bulgaristan)