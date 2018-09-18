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firesiz

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonu Slovenya’yı mağlup ederek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası Elemeleri I Grubu’nda 2’de 2 yaptı

Giriş Tarihi: 18.9.2018
12 Dev Adam firesiz
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya'yı 86-77 yendi. İlk yarıyı 41-38 önde kapatan , üçüncü çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarıyla 27. dakikada 8 sayılık farkı yakaladı (60-52). Final periyoduna da 67-59 önde giren Milliler, karşılaşmadan 86-77'lik skorla galip ayrılarak gruptaki ikinci maçını da kazandı.

Cumhurbaşkanı , Basketbol Federasyonu Başkanı 'nu telefonla arayarak tebrik etti.

SLOVENYA-TÜRKİYE: 77-86
SALON: Stozice Arena
1.PERİYOT: 20-22 2.PERİYOT: 18-19 (38-41) 3.PERİYOT: 21-26 (59-67) 4.PERİYOT: 18-19
SLOVENYA: Randolph 24, Rebec 5, Rupnik 1, Muric 2, Mesicek 14, Lapornik 10, Vidmar 8, Zagorac, Mahkovic, Cancar 10, Cebasek 3, Macura
TÜRKİYE: Wilbekin 22, Doğuş, Cedi 19, Metin, Ersan 14, Semih 2, Melih 3, Ege, Sertaç 2, Furkan 24
HAKEMLER: M.Mazzoni (İtalya), M.Cmikiewicz (Polonya), M. Horozov (Bulgaristan)
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12 Dev Adam firesiz
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