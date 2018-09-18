12 Dev Adam, Avrupa şampiyonunu devirdi

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ikinci maçında 2017 FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Slovenya'yı 86-77 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. A Milli Takım, I Grubu'nda 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle İspanya'nın ardından 2. sıraya yükseldi.

SLOVENYA 77-86 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU)

1. PERİYOT SONUCU | Slovenya 20-22 Türkiye

İLK YARI SONUCU | Slovenya 38-41 Türkiye

3. PERİYOT SONUCU | Slovenya 59-67 Türkiye

Wilbekin ve Mesicek'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ilk periyodun ilk dakikaları karşılıklık sayılarla geçti. Türkiye, Wilbekin'in kaydettiği ikinci 3 sayılık basketle periyodun ilk 5 dakikasını 10-8 önde tamamladı. Ersan İlyasova'nın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor Türkiye lehine 16-12'ye gelirken, Sloven oyuncu Cebasek'in 3 sayılık basketi farkın açılmasını engelledi. A Milli Basketbol Takımı, son dakikaya Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle 22-18 önde girdi. İlk periyot 22-20 Türkiye'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, Cancar ve Vidmar'ın sayılarıyla 27-24 öne geçti. Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman'ın 3 sayılık basketleriyle yeniden öne geçen Türkiye, Ersan İlyasova'nın skora katkısı ile farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Slovenya, Lapornik'in 3 sayısıyla farkın açılmasına izin vermedi ve ay-yıldızlı ekip soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Ev sahibi Slovenya üçüncü çeyreğin başında Randolph'un kaydettiği 3 sayılık basketle skoru 41-41 eşitledi. Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte Furkan Korkmaz ve Mesicek'in karşılıklı sayıları ile skor 44-44'e geldi. Slovenya'ya iki atağında sayı şansı tanımayan A Milli Basketbol Takımı, Wilbekin ve Cedi Osman'ın sayılarıyla 49-44 öne geçti. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın 3 sayılık basketleriyle etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 8'e (52-60) çıkardı. Furkan Korkmaz'ın skora 7 sayılık katkısıyla 67-59 öne geçen Türkiye, son çeyreğe de bu skorla üstün girdi.

A Milli Basketbol Takımı'nın ilk dakikasında sayı bulamadığı son çeyreğe iyi başlayan Slovenya, Randolph'un skora katkısıyla farkı 3'e indirdi. Türkiye, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü elinde tuttu. Ay-yıldızlı ekip bitime 4 dakika kala Wilbekin'in 3 sayılık basketi ile rakibine 79-71'lik üstünlük sağladı. Maçın en etkili isimlerinden Wilbekin, bulduğu 3 sayılık basket ile farkı çift haneli sayılara (72-83) taşıdı. Son bölümde kontrolü elinde tutan A Milli Basketbol Takımı, maçı 86-77 kazandı.

Milliler, I Grubu'nda deplasmanda önemli bir galibiyete imza attı.

SALON: Stozice Arena

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Marek Cmikiewicz (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan)

SLOVENYA: Randolph 24, Rebec 5, Rupnik 1, Muric 2, Mesicek 14, Lapornik 10, Vidmar 8, Zagorac, Mahkovic, Cancar 10, Cebasek 3, Macura

TÜRKİYE: Wilbekin 22, Doğuş Balbay, Cedi Osman 19, Metin Türen, Ersan İlyasova 14, Semih Erden 2, Melih Mahmutoğlu 3, Ege Arar, Sertaç Şanlı 2, Furkan Korkmaz 24

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 32.57 Semih Erden (Türkiye)