FreeZone’da kış başlıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, Türkiye'nin ilk profesyonel espor ligi League of Legends'da yeni dönem başlıyor. Yapılan yeniliklerle önceki yıllara göre daha rekabetçi hale gelen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi yarın start alacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, bu yıl İstanbul Ataşehir'deki Watergarden'da açılacak Riot Games Espor Sahnesi'nde canlı ve seyircili bir şekilde yapılacak. Maçlar, LoLeSpor YouTube kanalından da canlı izlenebilecek.