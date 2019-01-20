All-Star 2019'da zafer Asya Karması'nın

Tahincioğlu All-Star 2019, görsel şölenler eşliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıya verilen kısa arayla birlikte düzenlenen organizasyonda Yetenek Yarışması, Üç Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören organizasyona birçok ünlü isim de katılım gösterdi.

All-Star'ın son bölümü olan Asya ve Avrupa Karması arasındaki mücadeleyi 147-146 Türk Telekom başantrenörü Burak Gören yönetimindeki Asya Karması kazandı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Türk Telekom'dan Kenny Gabriel oldu.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All Star 2019'u birlikte takip ettiler.

ALL-STAR'IN YILDIZLARINI DAFRON GİYDİRDİ

Tamamen yerli giyim markası olan Dafron'un ürünleri ile sahaya çıkan basketbolun yıldızları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Üç Sayı ve Smaç Yarışması'na katılan basketbolcular, All-Star karmasında yer alanlar ve ünlüler de Yıldızlar Karması maçında Dafron markası ile sahaya çıktılar.

Üretimi Türkiye'de yapılan ve 200 bin tekstil stoğu, 950 kalem ürün stoğu ile müşterilerine hizmet ve destek veren Dafron, 2018 All-Star organizasyonunda olduğu gibi bu sene de takımları ve ünlüleri giydirdi.

Dafron Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İlk, Süper Lig'den birçok takımı giydirdiklerini belirterek, "Basketbol gibi saygın ve elit bir spor dalına hizmet etmekten, basketbol camiasının içinde olmaktan ve onlara katkı sağlamaktan son derece mutluyuz. İyi ve sürdürülebilir hizmetin başarıyı da beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Tamamen yerli markamızla All-Star'ın bir parçası olmaya devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ALL-STAR'A AYŞE BEGÜM DAMGASI!

ÜNLÜLERDEN TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU'NA DESTEK

Sarp Levendoğlu, Can Yaman ve Sedef Avcı'nın yer aldığı kırmızı takımla, Büşra Pekin, Alina Boz, Derya Şensoy ile Kıvanç Kasabalı'nın bulunduğu mavi takım gösteri maçında karşı karşıya geldiler. Ünlülerin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun bilgisayar ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptıkları gösteri maçında kazanan taraf mavi takım oldu.