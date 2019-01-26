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: Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi

'ı deplasmanda 79-58 mağlup eden 'da Başantrenör Obradovic karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 22:28
Zeljko Obradovic: Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi

Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 21 sayı farkla 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic karşılaşmanın ardından konuştu. Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Obradovic, Olympiakos maçının ardından böyle bir takıma karşı oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibi de tebrik ediyorum. Beşiktaş her zaman savaşan bir takım. Meslektaşım Dusko da çok başarılı bir isim" ifadelerini kullandı.

MELİH: "BİR SONRAKİ MAÇA ODAKLANIYORUZ"

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, Olympaikos galibiyetinin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "1 günlük dinlenmenin ardından Bayern Münih maçı için hazırlıklara başlayacağız. Üst üste galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.

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Zeljko Obradovic: Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi
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