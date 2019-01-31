Cedi Osman All Star’da Dünya Karması’na seçildi

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NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 116-113 kazandıkları Washington Wizards maçında 26 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt üretirken, All-Star'da da Dünya Karması'na seçildi. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Cedi Osman, 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" maçında Dünya Karması adına mücadele edecek. Formda bir dönem geçiren milli basketbolcumuz son 4 maçında 25, 29, 17 ve 26 sayı kaydetti. Cedi'nin Miami Heat potasına gönderdiği 29 sayı ise kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti. Lebron James sonrası Cavaliers'ın önemli bir parçası haline gelen Cedi, bu sezon 12.7 sayı, 4.7 ribaunt, 2.2 asist ortalamaları yakaladı.