Anadolu Efes, Daçka'yı uzatme devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta kapanış mücadelesinde, normal süresi 79-79 eşitlikle biten karşılaşmada Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen'i 95-86 yendi. Konuk ekip, 13. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadele karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Darüşşafaka Tekfen, 4. dakikayı 10-8 önde geçti. Dengeli devam eden müsabakada çeyreğin sonlarına doğru üç sayı çizgisinin gerisinden Simon'la isabetler bulan Anadolu Efes, birinci periyodu 23-19 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte Buğrahan Tuncer ile hücumda tempoyu artıran Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-42. Konuk ekip, üst üste boş atışlardan yararlanamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında soyunma odasına da 47-37 üstün girdi.

İkinci yarıya 7-0'lık seri yakalayarak tempolu giren Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın üç sayılık basketiyle 24. dakikanın başında farkı 3 sayıya (44-47) indirdi ve Anadolu Efes'e molayı aldırdı. Molanın ardından Moerman'la arka arkaya sayılar bulan konuk ekip, 27. dakikada skoru 55-46'ya getirdi. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 60-55 önde tamamladı.

Final periyodu oldukça çekişmeli başladı. Hücumda topu iyi çeviren Anadolu Efes, Simon ve Moerman'ın üç sayılık basketleriyle 36. dakikayı 73-64 önde geçti. Evans ve Douglas'ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışan ev sahibi takım, bitime 1 dakika 36 saniye kala farkı yeniden 3 sayıya düşürdü: 74-77. Konuk ekibin hücumda yaptığı top kaybının ardından Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın serbest atış isabetleriyle bitime 1 dakika 6 saniye kala eşitliği sağladı: 77-77. Ev sahibi ekip, son hücumda Douglas'la sayı üretemedi ve maçın normal süresi 79-79 beraberlikle sona erdi.

Uzatma periyodu karşılıklı serbest atışlarla başlarken Moerman ve Pleiss'la pota altından skor üreten Anadolu Efes, 44. dakikada 89-84'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede farkı açan konuk ekip, mücadeleyi 95-86 kazandı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Mert Akay 6, Peiners, Evans 16, Oğuz Savaş 8, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut, Diebler 12, Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 4, Kidd 11

ANADOLU EFES: Beaubois 12, Doğuş Balbay 1, Moerman 20, Simon 26, Pleiss 12, Buğrahan Tuncer 14, Sertaç Şanlı 2, Metecan Birsen 3, Micic 5

1. PERİYOT: 19-23

DEVRE: 37-47

3. PERİYOT: 55-60

NORMAL SÜRE: 79-79