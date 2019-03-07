Sürdürülebilir başarı peşindeyiz

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de mücadele eden TOFAŞ Spor Kulübü'nün Başkanı ve aynı zamanda TOFAŞ CEO'su olan Cengiz Eroldu
, kulüplerin sağlıklı ve sürdürülebilir başarının peşinde olması gerektiğini söyledi. Geçen sezon kendilerine altıncılık hedefi koyduklarını ancak ikinci olarak bitirdiklerini hatırlatan Eroldu, "Hem ligde hem kupada final oynama başarısını gösterdik, bu başarı da tabii bu sezonun çıtasını otomatik olarak yukarı çekti.
Şimdi gündemde olan konulardan biri de aslında basketbolun değeri. Bu sporun değerinin arttırılması, kazanmak- kaybetmekten daha çok peşinde olduğumuz bir konu" dedi.
YABANCI SAYISI İNDİRİLEBİLİR
Eroldu, "Hem sponsor hem seyirci olarak birincinin ve ikincinin belli olduğu bir ligde oynamak kimseyi memnun etmiyor. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yunanistan kaç yıldır böyle. Türkiye Ligi'nde tekrar ivmelenme için yabancı kuralı bir kez daha gözden geçirilerek 3 veya 4'e indirilebilir" şeklinde konuştu.
GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Bursalıların sosyal hayatına basketbol ile katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Eroldu,"Bursa'da kendi basketbol ekosistemimizi yaratmaya çalışıyoruz. Mahallelerde sokak potaları yapacağız ve her sene de sayısını arttıracağız. Önceliklerimizden biri de Milli Takım. Şu an A Milli Takım kadrosunda 3 oyuncumuz var. Gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.