Sürdürülebilir başarı peşindeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de mücadele eden, kulüplerin sağlıklı ve sürdürülebilir başarının peşinde olması gerektiğini söyledi. Geçen sezon kendilerine altıncılık hedefi koyduklarını ancak ikinci olarak bitirdiklerini hatırlatan Eroldu,Şimdi gündemde olan konulardan biri de aslında basketbolun değeri. Bu sporun değerinin arttırılması, kazanmak- kaybetmekten daha çok peşinde olduğumuz bir konu" dedi.Eroldu, "Hem sponsor hem seyirci olarak birincinin ve ikincinin belli olduğu bir ligde oynamak kimseyi memnun etmiyor. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yunanistan kaç yıldır böyle. Türkiye Ligi'nde tekrar ivmelenme için yabancı kuralı bir kez daha gözden geçirilerek 3 veya 4'e indirilebilir" şeklinde konuştu.Bursalıların sosyal hayatına basketbol ile katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Eroldu,"Bursa'da kendi basketbol ekosistemimizi yaratmaya çalışıyoruz. Mahallelerde sokak potaları yapacağız ve her sene de sayısını arttıracağız. Önceliklerimizden biri de Milli Takım. Şu an A Milli Takım kadrosunda 3 oyuncumuz var. Gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.