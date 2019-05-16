Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic, 45'inci kez karşı karşıya

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Kritik Türk derbisi öncesi bu sezon iki takım toplamda 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 3'ünde Anadolu Efes, 3'ünde ise Fenerbahçe Beko güldü. Bu eşitlik, Final Four mücadelesi ile bozulacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu sezon, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir Türkiye Kupası finali, iki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve iki EuroLeague maçında karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, bir EuroLeague karşılaşmasında ve bir lig maçında kazanan Anadolu Efes olurken; Türkiye Kupası finalinde, bir EuroLeague maçında ve bir lig maçında da Fenerbahçe Beko sahadan galip ayrıldı.

İKİLİ 45'İNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerlerinde 45'inci kez karşı karşıya gelecek. İkilinin bu zamana kadar karşılaştığı 44 maçın 29'unda Zeljko Obradovic'in yönettiği takımlar gülerken, 15 kez ise Ergin Ataman'ın öğrencileri parkeden mutlu ayrıldı. Basketbolseverler, Obradovic - Ataman çekişmesini Avrupa'da ise 16 kez izledi. Bu 16 maçın 12'sini Zeljko Obradovic kazanırken, 4'ünde Ergin Ataman güldü.

ATAMAN VE OBRADOVIC'TEN DOSTLUK MESAJLARI

Kritik maç öncesi iki takımın başantrenörleri dostluk mesajları vererek birbirlerine başarılar dilediler. Ergin Ataman medya gününde yaptığı açıklamada, "İnşallah biz şampiyon oluruz, biz olamazsak da Fenerbahçe olsun. Bir Türk takımı kesin finalde olacak. İki Türk takımının gövde gösterisi yapacak olması çok önemli" ifadelerini kullanırken, Zeljko Obradovic ise "Türk basketbolu için çok önemli iki takımın Final Four'da olması. Efes'i tebrik ediyorum, burada olmayı hak ettiler. Ergin Ataman'a aynı dilekleri iletiyorum" demişti.