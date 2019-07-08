Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh Çin takımı Beijink Ducks ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe'den NBA takımlarından Utah Jazz'a transfer olan Ekpe Udoh'un NBA kariyeri çok uzun sürmedi. Yıldız basketbolcu Çin takımlarından Beijink Ducks ile anlaştı. Ekpe'nin beklediği yüksek maaşı Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA ve Barcelona karşılamadı.

Yıldız oyuncunun gelecek sezon tarihi bir kontratla Çin'de forma giyeceği öğrenildi.

Eurohoops'un haberine göre; Yıldız basketbolcu, Çin Ligi'nden Bejing Ducks ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Tekrar Fenerbahçe ile dirsek temasında bulunan aynı zamanda bir çok Euroleague takımının da hedefinde bulunan Udoh, istediği kontratı Avrupa'da bulamayınca ve Sarı Lacivertli ekibin de Lauvergne'i takımda tutması sonrası yönünü Çin'e çevirdi.

EKPE UDOH KİMDİR?

20 Mayıs 1987 tarihinde Oklahoma'da dünyaya gelen 2.08 boyundaki Ekpe Udoh, 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor. Lise yıllarında Edmond Santa Fe forması giyen Ekpe Udoh, kolej yıllarında ise Michigan ve ardından Baylor University ile basketbol kariyerini sürdürdü. Kolej dönemiinde özellikle 2009-2010 sezonundaki performansıyla dikkat çeken Ekpe Udoh, Baylor formasıyla maç başına 13.9 sayı, 9.8 ribaund, 2.7 asist, 3.7 blok ortalamaları tutturdu. Ekpe Udoh, bu performansıyla kendi konferansının blok lideri olurken, en iyi savunma takımında da yer aldı.

Kolej kariyerinin ardından 2010 NBA Draft'ına katılan Ekpe Udoh, 1. tur 6. sıradan Golden State Warriors tarafından seçildi. NBA kariyerine Golden State ile başlayan Ekpe Udoh, 2010-2011 sezonunda 58 maça çıktı ve 4.1 sayı, 3.1 ribaund, 1.5 blok istatistikleri yakaladı. İkinci sezonuna da Golden State ile başlayan Ekpe Udoh, ardından Milwaukee Buck'a takas edildi. 2011-2012 sezonunda Golden State ile 38 karşılaşma oynayan Ekpe Udoh 5.5 sayı, 3.9 ribaund, 1.7 blok istatistikleri yakalarken, Milwaukee formasıyla da 23 maçta 5.7 sayı, 4.7 ribaund, 1.6 blok istatistikleriyle oynadı.

Ekpe Udoh, 2012-2013 sezonunu Milwaukee'de geçirirken 76 normal sezon karşılaşmasında 4.3 sayı, 3.3 ribaund, 1.1 blok istatistikleri yakaladı. Ekpe Udoh, aynı sezonda 4 de Playoff maçına çıktı. Ekpe Udoh, 2013-2014 sezonunu da Milwaukee'de geçirdi ve 42 maçta forma giyerken 3.4 sayı, 3.5 ribaund, 1.0 blok istatistikleri tutturdu.

Ekpe Udoh, NBA'daki son sezonunu Los Angeles Clippers ile geçirdi ve Clippers formasıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Ekpe Udoh, profesyonel kariyerindeki tek kıta dışı tecrübesini ise 2011'de NBA'daki lokavt döneminde İsrail'in Bnei Herzliya takımıyla yaşadı. İsrail ekibiyle bir maça çıkan Ekpe Udoh, 22 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve 4 blok istatistikleri tutturdu.