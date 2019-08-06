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12 Dev Adam, 'u 'la geçti

2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında dün akşam Fransa'yı 74-69 mağlup eden , ikinci hazırlık maçında 64-54 yenerek 2'de 2 yaptı. A Milli Takım'da 14 sayı atan , en skorer isim oldu. Ay yıldızlılar 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 23:03 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 23:03
12 Dev Adam, Tunus'u Furkan Korkmaz'la geçti

2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Fransa'da devam eden milliler, Tunus ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Pau yerel idaresinde yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 23-14 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyotta sadece 4 sayı üretmesine rağmen soyunma odasına 27-26 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan ve üçüncü çeyreği 53-41 önde geçen Türkiye, karşılaşmadan 64-54 galip ayrıldı.

Milli takımda Furkan Korkmaz 14, Yiğit Arslan 10 ve James Metecan Birsen ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalar, saat 19.00'da başlayacak.

İşte maçtan objektiflere yansıyan kareler...

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12 Dev Adam, Tunus'u Furkan Korkmaz'la geçti
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