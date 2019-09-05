Türkiye - Çekya (Canlı takip)

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye ile Çekya arasında oynanan maç TSİ 11.30'da başladı. Bu zorlu karşılaşmayı NTV'den canlı izleyebilirsiniz. Maçla ilgili tüm gelişmeler sabah.com.tr'de de canlı olarak yer alıyor.

İlk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden Türkiye ikinci maçında ise uzatmalarda ABD'ye 93-92 mağlup olmuştu.

Milli Takım, rakibini yendiği taktirde 2. turda mücadele etmesinin yanı sıra olimpiyat elemelerine katılmayı da garantilemiş olacak.

TÜRKİYE 35-43 ÇEKYA

*Karşılaşmada devre arası...

SONUÇLAR

1.PERİYOT: 16 - 20

DEVRE ARASI: 35-43

3. PERİYOT:

MAÇ SONUCU: