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: Galatasaray ilk yenilgisini aldı

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında D Grubu'nda deplasmanda, 'ya 88-83 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 00:05

İspanya'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde ilk çeyreği Galatasaray 21-18 önde geçti. Devre ise ev sahibi takımın 51-49'luk üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonunda Malaga temsilcisi farkı 6 sayıya yükseltti. (64-58) Son çeyrekte sarı-kırmızılı ekibin çabaları ise sonucu değiştirmedi: 88-83.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta gruptaki ilk yenilgisini alırken, Unicaja Malaga üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

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ULEB Avrupa Kupası: Galatasaray ilk yenilgisini aldı
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