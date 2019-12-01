Fenerbahçe’den 79 sayılık fark!

BUGÜN NELER OLDU

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Öznur Kablo, Canik Belediyesi karşısındaİlk yarıyı 58-6 önde kapatan sarı-lacivertliler, 7'de 7 yaptı. Diğer sonuçlar: Elazığ İÖ-Adana BK: 95-86, İzmit BldÇukurova Basket: 92-79. İNG Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ise Beşiktaş Sompo Sigorta, lig sonuncusu Sigortam.net İTÜ'yü, Theodore'un bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 83-80 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji: 82-68, Darüşşafaka-Tofaş: 69-61, Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Türk Telekom: 91-90.