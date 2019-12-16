Theodore coştu Kartal kazandı

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında Gaziantep Basketbol'u 78-73 yendi.Beşiktaş, Theodore ile etkili olduğu maçta 28. dakikada 59-50 öne geçse de Jelovac ile boyalı alanda etkili olan konuk ekip farkı kapattı ve son 3 dakikaya 73-72 önde girdi. Ancak Gaziantep kalan bölümde hiç sayı bulamayınca Beşiktaş, maçtan 78-73 galip ayrıldı.