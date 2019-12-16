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Theodore coştu Kartal kazandı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Theodore coştu Kartal kazandı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında Gaziantep Basketbol'u 78-73 yendi. Bu sonuçla siyahbeyazlılar, ligde 5. galibiyetini elde etti. Beşiktaş, Theodore ile etkili olduğu maçta 28. dakikada 59-50 öne geçse de Jelovac ile boyalı alanda etkili olan konuk ekip farkı kapattı ve son 3 dakikaya 73-72 önde girdi. Ancak Gaziantep kalan bölümde hiç sayı bulamayınca Beşiktaş, maçtan 78-73 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 27 sayı üreten Theodore, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
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Theodore coştu Kartal kazandı
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