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, galibiyet hasretine Pire'de son verdi! 87 - 96 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE

, 'nde deplasmanda Yunan ekibi 'u 96-87 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Temsilcimiz bu sonuçla 6. galibiyetini alırken Olympiakos 11. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo gösterdiği performansla galibiyetin mimarı oldu. Olympiakos'ta ise Spanoulis Euroleague tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu ve tarihe geçti. Olympiakos Fenerbahçe Beko maçının özeti haberimizde...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 12:07
Fenerbahçe Beko, galibiyet hasretine Pire'de son verdi! Olympiakos 87 - 96 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz sahadan 96-87- galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı lacivertliler bu sonuçla 6. galibiyetini alırken Olympiakos bu sezon 11. kez sahadan yenik ayrıldı. Öte yandan karşılaşmayı 14 sayı ve 8 asistle tamamlayan Yunan yıldız Vassilis Spanoulis 4157 sayıya ulaşarak 4152 sayılı İspanyol efsane Juan Carlos Navarro'yu geride bırakarak THY Avrupa Ligi tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu.

Olympiakos 87-96 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu
Olympiakos 20-22 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu
Olympiakos 40-52 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu
Olympiakos 61-74 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu

Karşılaşmaya içeriden ve dışarıdan iyi başlayan Olympiakos, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe, maça ağırlığını koymaya başladı. Sarı-lacivertliler, çeyreğin son saniyesinde Sloukas'ın kendi yarı sahasından attığı 3 sayılık basketle ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun etkili oyunuyla 14. dakikayı 35-26 önde geçti. De Colo'nun üst üste 3 sayılık basketleriyle Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-46. De Colo'yla sayılar üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 52-40 önde gitti. Fenerbahçe Beko ilk yarı, üç sayı çizgisinin gerisinden 14'te 10 isabet buldu.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Datome'nin 3 sayılık basketiyle 23. dakikada farkı 19'a kadar yükseltti: 42-61. Olympikos yakaladığı 13-2'lik seriyle 27. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 55-63. Olympiakos 29. dakikada farkı 4'e indirmesine (61-65) rağmen Fenerbahçe Beko, yakaladığı 9-0'lık seriyle final periyoduna 74-61 önde girdi.

Son çeyrekte Westermann'la sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 18'e yükseltti: 66-84. Son bölümde Olympiakos farkı indirse de Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

Spanoulis tarihe geçti

Olympiakos'un Yunan yıldızı Vassilis Spanoulis, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en skorer ismi oldu.

Karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlayan 37 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi'nde toplamda 4 bin 157 sayıya ulaştı. Spanoulis, basketbolu bırakan İspanyol isim Juan Carlos Navarro'yu geride bıraktı. Navarro, Avrupa Ligi'nde 4 bin 152 sayı kaydetmişti.

Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya)
Olympiakos: Spanoulis 14, Cherry 10, Papanikolaou 11, Printezis 14, Milutinov 11, Rochestie 2, Baldwin, Paul 11, Vezenkov, Rubit 4, Reed 10
Fenerbahçe Beko: Sloukas 14, De Colo 32, Kalinic 6, Williams 13, Thomas 2, Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 8, Datome 15
Beş faulle çıkan: 38.59 Cherry (Olympiakos)

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Fenerbahçe Beko, galibiyet hasretine Pire'de son verdi! Olympiakos 87 - 96 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
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