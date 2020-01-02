Fenerbahçe Beko, galibiyet hasretine Pire'de son verdi! Olympiakos 87 - 96 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz sahadan 96-87- galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı lacivertliler bu sonuçla 6. galibiyetini alırken Olympiakos bu sezon 11. kez sahadan yenik ayrıldı. Öte yandan karşılaşmayı 14 sayı ve 8 asistle tamamlayan Yunan yıldız Vassilis Spanoulis 4157 sayıya ulaşarak 4152 sayılı İspanyol efsane Juan Carlos Navarro'yu geride bırakarak THY Avrupa Ligi tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu.

Olympiakos 87-96 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

Olympiakos 20-22 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu

Olympiakos 40-52 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu

Olympiakos 61-74 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu

Karşılaşmaya içeriden ve dışarıdan iyi başlayan Olympiakos, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe, maça ağırlığını koymaya başladı. Sarı-lacivertliler, çeyreğin son saniyesinde Sloukas'ın kendi yarı sahasından attığı 3 sayılık basketle ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun etkili oyunuyla 14. dakikayı 35-26 önde geçti. De Colo'nun üst üste 3 sayılık basketleriyle Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-46. De Colo'yla sayılar üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 52-40 önde gitti. Fenerbahçe Beko ilk yarı, üç sayı çizgisinin gerisinden 14'te 10 isabet buldu.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Datome'nin 3 sayılık basketiyle 23. dakikada farkı 19'a kadar yükseltti: 42-61. Olympikos yakaladığı 13-2'lik seriyle 27. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 55-63. Olympiakos 29. dakikada farkı 4'e indirmesine (61-65) rağmen Fenerbahçe Beko, yakaladığı 9-0'lık seriyle final periyoduna 74-61 önde girdi.

Son çeyrekte Westermann'la sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 18'e yükseltti: 66-84. Son bölümde Olympiakos farkı indirse de Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

Spanoulis tarihe geçti

Olympiakos'un Yunan yıldızı Vassilis Spanoulis, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en skorer ismi oldu.

Karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlayan 37 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi'nde toplamda 4 bin 157 sayıya ulaştı. Spanoulis, basketbolu bırakan İspanyol isim Juan Carlos Navarro'yu geride bıraktı. Navarro, Avrupa Ligi'nde 4 bin 152 sayı kaydetmişti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya)

Olympiakos: Spanoulis 14, Cherry 10, Papanikolaou 11, Printezis 14, Milutinov 11, Rochestie 2, Baldwin, Paul 11, Vezenkov, Rubit 4, Reed 10

Fenerbahçe Beko: Sloukas 14, De Colo 32, Kalinic 6, Williams 13, Thomas 2, Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 8, Datome 15

Beş faulle çıkan: 38.59 Cherry (Olympiakos)