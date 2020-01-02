Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi 17. hafta karşılaşmasında Olympiakos, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Her iki takım da bu sezon bekleneni veremezken, Olimpiakos 12. sırada; Fenerbahçe Beko ise 15. sırada yer alıyor. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Obradoviç'in öğrencileri, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda mutlak galibiyet parolası ile parkede yer alacak. Yunan temsilcisi Olympiakos da, sahasında rakibine geçit vermek istemiyor. Zorlu geçmesine kesin gözüyle bakılan mücadele yaklaştıkça, basketbolseverlerin de konuya yönelik araştırmaları artış gösterdi. Peki, Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ HANALDA YAYINLANACAK?

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getirecek olan THY Avrupa Ligi 17. hafta karşılaşması, Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak.

Mücadele, bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda istikrarlı sonuçlar elde edemeyen Olympiakos ise yaptığı 16 maçın 6'sını kazandı, 10'unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 25 maçın 14'ünü Olympiakos kazandı, 11 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko galip tamamladı.

AVRUPA'DA 526. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 526. maçına yarın Olympiakos karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 525 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 323 maçın 189'unu kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.