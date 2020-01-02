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'nde 'nun rakibi

'nde , 'a konuk oluyor. Gerie kalan 16 maçta sadece 5 galibiyet alan ve son 4 maçından yenilgiyle ayrılan temsilcimiz 15. sırada bulunuyor. 6 galibiyetli Olympiakos ise 12. sırada yer alıyor. TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 20:11
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olympiakos

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. TSİ 22.00'de başlayacak ve Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Olegs Latisevs, Robert Vyklicky hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 18 takımın mücadele ettiği ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda istikrarlı sonuçlar elde edemeyen Olympiakos ise yaptığı 16 maçın 6'sını kazandı, 10'unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 25 maçın 14'ünü Olympiakos kazandı, 11 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko galip tamamladı.

Avrupa'da 526. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 526. maçına Olympiakos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 525 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 323 maçın 189'unu kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olympiakos
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